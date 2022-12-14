ВОЙНА В Украине В "Укрэнерго" рассказали, зацепили ли оккупанты во время утренней атаки объекты энергетики

2022-12-14 17:00

Объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений после атаки дронами сегодня утром, однако ситуация в системе все еще сложная.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, все 13 БПЛА были сбиты, однако ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений - все 13 БПЛА были сбиты", - отметили в компании.

Также сообщается, что вчера, 13 декабря, был введен в работу еще один блок на атомной станции. Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно получают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников.

В "Укрэнерго" отмечают, что всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии и для получения точной информации по отдельному региона рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

Атака 14 декабря:

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе. Благодаря работе ПВО было уничтожено 13 беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов попали в административное здание, четыре жилых здания получили незначительные повреждения. Пострадавших в результате атаки нет.