Генеральный штаб Вооруженных сил обновил информацию о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Как говорится в сводке, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.
Кроме этого, в войне против Украины Россия потеряла:
Потери РФ в Украине – последние новости
В последние дни ВСУ выпустили много снарядов по местам расположения вражеских войск в Запорожской и Луганской областей.
11 декабря ВСУ разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области. Противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными.
Из-за значительного количества раненых оккупационные власти Луганщины передали под нужды российских военных больницы в двух городах.
12 декабря стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.
13 декабря снова произошел прилет по базе оккупантов в Мелитополе.