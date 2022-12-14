ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают "крошить" оккупантов: потери рф в Украине пересекли очередную черту

2022-12-14 18:00

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил информацию о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Как говорится в сводке, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, в войне против Украины Россия потеряла:

танков ‒ 2970 (+4);

боевых бронированных машин ‒ 5937 (+7);

артиллерийских систем – 1931 (+0);

РСЗО – 404 (+0);

средств ПВО – 211 (+0);

самолетов – 281 (+0);

вертолетов – 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),

крылатых ракеты – 592 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4562 (+13);

специальной техники – 171 (+1).

Потери РФ в Украине – последние новости

В последние дни ВСУ выпустили много снарядов по местам расположения вражеских войск в Запорожской и Луганской областей.

11 декабря ВСУ разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области. Противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными.

Из-за значительного количества раненых оккупационные власти Луганщины передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

12 декабря стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.

13 декабря снова произошел прилет по базе оккупантов в Мелитополе.