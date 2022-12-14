ВОЙНА В Украине Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT

2022-12-14 19:00

Временно оккупированный Мелитополь Запорожской области может быть "следующим важным этапом" деоккупации юга Украины.

Источник: The New York Times

Дословно: "Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины".

Детали: Издание отмечает, что ВСУ используют, в частности, высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные мероприятия, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

NYT сообщает, что Мелитополь является ключевым узлом, и восстановление контроля над ним может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской области. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск обратно в оккупированный Крым.

Что этому предшествовало:

10-11 декабря нанесены удары по трем объектам Мелитополя и Мелитопольского района.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что был уничтожен российский блокпост и радиолокационная станция. Кроме того, нанесены удары по гостинично-ресторанному комплексу в окрестностях Мелитополя, где постоянно проживало аналитическое подразделение российской ФСБ.