ВОЙНА В Украине У Зеленского сделали заявление о финале войны с роССией: когда это может произойти

2022-12-14 22:00

Финализация войны в Украине зависит от ряда факторов. Но если проанализировать с психологической и математической стороны - это может произойти уже весной или летом в 2023 году.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это (окончание войны - ред.) зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе и в стране-агрессоре. Если все проанализировать, ресурсную истощенность РФ и постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями", - рассказал Подоляк.

Он обратил внимание, даже те страны, которые поддерживали Россию, сейчас от нее все дальше, так что можно прогнозировать, что у россиян практически не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой.

"Кроме двух ресурсов: живая сила, то есть мобилизованные, бесправные, и это проблема, потому что Россия физически тратит своих людей, независимо от опыта, навыков, здоровья и т.д.", - объясняет Подоляк.

По его словам, на сегодняшний тип войны это не очень влияет, сегодня продолжается высокотехнологичная война, но это российский ресурс.

"Второй ресурс - это дуболомство высшего политического руководства РФ, совершенно непонимающее, что происходит, не видит других выходов, кроме как до конца сжечь свою страну, некомпетентное с точки зрения принятия антикризисных решений и четко доказавшее, что интеллектуально не может постичь современный мир как такой... Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны - это весна-лето в следующем году ”, - прогнозирует Подоляк.

Напомним, совсем недавно президент Владимир Зеленский в Интервью для Netflix высказал мнение, что если российский диктатор Владимир Путин умрет, то война в нашей стране прекратится.

Добавим, что глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявил о решающем периоде войны, и выразил уверенность, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.

По его словам, "зимой война в значительной степени стихнет", а вот после этого начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы страны по состоянию на 1991 год".