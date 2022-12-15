На Украину надвигается циклон с вьюгами: синоптик предупредил об ухудшении погоды

В Украину идет очередной мощный циклон, который будет не только с вьюгами, но и с грозами. Ухудшение погоды ожидается 17 декабря.
Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин. Предупреждение он опубликовал на своей странице в Fcaebook, добавив карту.
Днем в субботу, 17 декабря, в западных и северных областях Украины ожидается сильный мокрый снег.
В южных и восточных регионах, говорит синоптик, пройдут сильные дожди, при этом в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях – ливни с грозами и шквалами.
"А уже в ночь на 18 декабря грозы сменятся сильным снегом и резко похолодает", – заявил Щедрин.