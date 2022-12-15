ВОЙНА В Украине На Украину надвигается циклон с вьюгами: синоптик предупредил об ухудшении погоды

2022-12-15 16:30

 

В Украину идет очередной мощный циклон, который будет не только с вьюгами, но и с грозами. Ухудшение погоды ожидается 17 декабря.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин. Предупреждение он опубликовал на своей странице в Fcaebook, добавив карту.

Днем в субботу, 17 декабря, в западных и северных областях Украины ожидается сильный мокрый снег.

В южных и восточных регионах, говорит синоптик, пройдут сильные дожди, при этом в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях – ливни с грозами и шквалами.

"А уже в ночь на 18 декабря грозы сменятся сильным снегом и резко похолодает", – заявил Щедрин.

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