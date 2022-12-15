ВОЙНА В Украине НАТО и ЕС официально призовут роССию вывести войска из Украины, - Politico

2022-12-15 18:30

Европейский союз и НАТО наконец вскоре официально выступят с совместным призывом к Российской Федерации прекратить войну и покинуть Украину, а также пообещают Киеву полную поддержку.

Об этом пишет Politico.

Проект декларации столкнулся с многомесячными дипломатическими задержками - был частично рассмотрен и находился в разработке более года, но задержался из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, объясняют изданию дипломаты.

Теперь окончательный вариант уже на подходе, и, как ожидается, будет представлен в ближайшее время. Два дипломата уточнили, что это может произойти в понедельник или вторник, или же в начале 2023 года, если до Нового года будут мешать графики.

Отмечается, что хотя текст декларации не новаторский, сделать его официальным стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его получения. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде, что состоялся в июне прошлого года.

И хотя документ почти готов к публикации, некоторые по-прежнему настроены скептически, высказываясь, что поверят в него только тогда, когда увидят публичную церемонию.

В почти окончательном варианте ЕС и НАТО призывают РФ "немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины" и вновь заявляют о своей "непоколебимой и постоянной поддержке ее независимости". Они также договорились "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу". Также в декларации отмечается, что "жестокая война России усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей по всему миру".

В сентябре после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что "пришло время согласовать новую Совместную декларацию, чтобы продвинуть вперед наше партнерство". А в начале декабря Европарламент пожаловался, что, "несмотря на эффективное сотрудничество на местах, особенно заметно затягивание с долгожданной третьей совместной декларацией".

Текст обсуждался в основном между канцелярией президента Европейского совета Шарля Мишеля, Комиссией и НАТО.