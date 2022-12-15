ВОЙНА В Украине В Украине снова значительный дефицит электроэнергии - ситуацию осложнили погодные условия

2022-12-15 13:35

В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, а ситуация в целом осложняется погодными условиями. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в четверг, 15 декабря.

Указано, что ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.

"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.

"Ремонтные бригады Укрэнерго вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", – отметили в НЭК.

Накануне в Укрэнерго заявили, что в течение предыдущих суток аварийных отключений света удалось избежать. Но ситуация в энергосистеме все еще остается сложной.

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