ВОЙНА В Украине Крупнейший оборонный концерн Германии стоит новый завод по производству боеприпасов для установок Gepard

2022-12-16 19:31

В Германии оборонный концерн Rheinmetall начал строительство крупного завода по производству боеприпасов среднего калибра. Об этом сообщает информационное агентство dpa.

По словам представителя Rheinmetall, основное внимание направлено на то, чтобы восстановить обеспечение боеприпасами Германии, которое будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Было принято решение о производстве боеприпасов калибрами 20-35 мм в ФРГ.

Указано, что линии по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы уже в январе. Производство начнется в июне 2023 года, а в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Где именно строится новый завод, публично не сообщается.

"Тем самым, если федеральное правительство направит соответствующий заказ, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов", – говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в ближайшие годы Германия планирует потратить в общей сложности более 20 млрд евро на боеприпасы, включая ракеты и артиллерийские снаряды.

Ранее власти Швейцарии отказали Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину. Речь идет о поставках Украине произведенных в Швейцарии снарядов для установок Gepard. Как известно, установки Gepard стали первым видом тяжелого вооружения, которое Германия передала Украине. Уже к концу сентября были поставлены все 30 зенитных установок. Проблемы с самого начала были связаны с боеприпасами к Gepard. Первоначально Украине было передано 60 тысяч снарядов, но учитывая высокие темпы, которыми украинские войска расходуют боеприпасы, этого оказалось мало.