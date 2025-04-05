Политика Чехия обеспечит бесперебойную поставку боеприпасов для украинской армии

2025-04-05 13:34

Чехия обеспечит поставку боеприпасов в Украину до сентября этого года благодаря новой инициативе. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Укринформ.

"Мы смогли обеспечить финансирование, так что эта инициатива в настоящее время имеет достаточно средств для того, чтобы на ежемесячной основе отправлять боеприпасы в Украину до сентября", - отметил Липавский.

Министр выразил благодарность в частности Канаде, Норвегии и Дании.

Глава МИД добавил, что инициатива снижает эффективность российской артиллерии "на 500 процентов". И объяснил, что благодаря боеприпасам, приобретенным в рамках инициативы, удалось снизить соотношение с 1:10 (в пользу российской армии) до 1:2.

Вместе с тем, он отметил, что чешская инициатива никак не противоречит инициативе по 2 миллионам боеприпасов от Еврокомиссии.

Чешская промышленность уже направила в Украину 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, из которых полмиллиона были крупнокалиберными.

Ранее стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, сколько и в 2024 году. Речь идет о количестве в 1,5 млн единиц.

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