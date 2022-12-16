ВОЙНА В Украине Норвегия передала Украине 10 мостов - современные конструкции уже в пути

2022-12-16 18:28

Норвегия передает Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить нормальное сообщение в регионах, где мосты разрушены в результате боевых действий.

Как сообщает Norway Postsen, об этом сообщила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.

Общая стоимость мостов — 30 млн норвежских крон (около 3 млн долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД.

«Война роССии цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы», — отметила министр.

Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлерами, первый из которых на этой неделе уже отправился в путь.

Напомним, в начале декабря Франция подарила Украине конструкции для трех мостовых переправ, их планировали использовать в Черниговской области вместо мостов, разрушенных во время боевых действий весной.