Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира.
По подсчетам Forbes и Bloomberg, самым состоятельным человеком планеты теперь стал Бернар Арно - глава компании по производству товаров класса люкс LVMH.
Состояние Маска сейчас составляет 178 млрд долларов. Ему, судя по подсчетам СМИ, принадлежит около 14% производителя электромобилей Tesla, в октябре он также завершил покупку социальной сети "Твиттер" за 44 млрд долларов.
При этом общее состояние Арно составило 188 млрд долларов.