ВОЙНА В Украине фото Илон Маск больше не самый богатый человек в мире - кто подвинул основателя Tesla и SpaceX

2022-12-16 12:29

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира.

По подсчетам Forbes и Bloomberg, самым состоятельным человеком планеты теперь стал Бернар Арно - глава компании по производству товаров класса люкс LVMH.

Состояние Маска сейчас составляет 178 млрд долларов. Ему, судя по подсчетам СМИ, принадлежит около 14% производителя электромобилей Tesla, в октябре он также завершил покупку социальной сети "Твиттер" за 44 млрд долларов.

При этом общее состояние Арно составило 188 млрд долларов.