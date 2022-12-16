ВОЙНА В Украине фото Илон Маск больше не самый богатый человек в мире - кто подвинул основателя Tesla и SpaceX

2022-12-16 12:29

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира.

По подсчетам Forbes и Bloomberg, самым состоятельным человеком планеты теперь стал Бернар Арно - глава компании по производству товаров класса люкс LVMH.

Состояние Маска сейчас составляет 178 млрд долларов. Ему, судя по подсчетам СМИ, принадлежит около 14% производителя электромобилей Tesla, в октябре он также завершил покупку социальной сети "Твиттер" за 44 млрд долларов.

При этом общее состояние Арно составило 188 млрд долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Илон Маск решл уволить каждого второго сотрудника Twitter - безработными станут более 3,5 тыс человек

2022-11-04 22:12

Евросоюз выразил готовность оплатить работу системы спутниковой связи Starlink в Украине

2022-10-19 13:35

видео Илон Маск отреагировал на неудачные испытания прототипа ракеты Super Heavy Booster 7

2022-07-13 11:35

Из-за своего поста в Twitter Илон Маск за два потерял 50 миллиардов долларов

2021-11-10 15:14

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Умов для дипломатичного врегулювання війни в Україні немає, - Генсек НАТО Єнс Столтенберг

2022-12-16 17:32

фото США завершают подготовку систем противоракетной обороны Рatriot для отправки в Украину

2022-12-16 16:31

фото Как сейчас выглядит Олег Винник - в Сети обнародованы фото певца, который пропал почти на год

2022-12-16 15:37

Беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы

2022-12-16 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Умов для дипломатичного врегулювання війни в Україні немає, - Генсек НАТО Єнс Столтенберг 2022-12-16 17:32
фото США завершают подготовку систем противоракетной обороны Рatriot для отправки в Украину 2022-12-16 16:31
фото Как сейчас выглядит Олег Винник - в Сети обнародованы фото певца, который пропал почти на год 2022-12-16 15:37
Беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы 2022-12-16 14:30