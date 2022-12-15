ВОЙНА В Украине Залужный сказал, что Украине нужно для выхода на границы 23 февраля

2022-12-15 21:00

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что во время войны с Россией нашей стране для выхода на границы 23 февраля необходимы сотни гаубиц, танков и боевых машин пехоты.

Украине не хватает ресурсов на проведение новых крупных операций, хотя работа над одной из них идет, рассказал главнокомандующий ВСУ в интервью The Economist.

"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над ней...", - сказал он.

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ВСУ уже освободили более половины территории, захваченной Россией с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Власти Украины уже не раз заявляли, что победой сочтут освобождение от оккупантов всей нашей земли, включая Крым и часть Донбасса.

В декабре Валерий Залужный говорил, что украинские воины готовятся к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы.

Военный летчик-инструктор, полковник запаса украинской армии Роман Свитан прогнозировал, что россияне могут отступить на части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.