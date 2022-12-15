Российские оккупанты уже готовятся отражать атаки украинских Сил обороны во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, россияне обустраивают укрепления, в том числе и на береговой линии, опасаясь высадки украинского десанта.
"В частности, недавно вдоль берега вблизи села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей. Дополнительно устанавливаются так называемые "зубы дракона" - ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники", - отметили в разведке, добавив фотодоказательства.