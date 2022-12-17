ВОЙНА В Украине рф может использовать мобилизованных для наступлений в Украине - ГУР

2022-12-17 17:00

Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора из-за их мобилизации.

Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо", - сказал Андрей Юсов.

Относительно переговоров Андрей Юсов отметил, что это возможно только при следующих условиях:

вывод всех оккупационных войск из Украины;

возмещение всех убытков;

привлечение преступников к ответственности;

передача ядерного вооружения под международный контроль.

Только в этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.