ВОЙНА В Украине рф может использовать мобилизованных для наступлений в Украине - ГУР

2022-12-17 17:00

 

Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора из-за их мобилизации.

Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо", - сказал Андрей Юсов.

Относительно переговоров Андрей Юсов отметил, что это возможно только при следующих условиях:

  • вывод всех оккупационных войск из Украины;
  • возмещение всех убытков;
  • привлечение преступников к ответственности;
  • передача ядерного вооружения под международный контроль.

Только в этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

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