рф может использовать мобилизованных для наступлений в Украине - ГУР

Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора из-за их мобилизации.
Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.
"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо", - сказал Андрей Юсов.
Относительно переговоров Андрей Юсов отметил, что это возможно только при следующих условиях:
Только в этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России.
Напомним, в пятницу, 16 декабря, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.