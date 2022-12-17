ВОЙНА В Украине Резников намекнул на поставки новых комплексов IRIS-T

2022-12-17 18:00

Алексей Резников поблагодарил главу оборонного ведомства Германии Кристину Ламбрехт за "новые возможности" для Украины.

Украинский народ будет продолжать сопротивление российской агрессии вне зависимости от количества ракет, запущеных захватчиками. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter в пятницу, 16 декабря.

"Сколько бы ракет не запустили российские оккупанты, нас не сломать и не запугать. Украинская армия знает, как защитить наше небо", – написал Резников.

Он также поблагодарил главу оборонного ведомства Германии Кристину Ламбрехт за "новые возможности" для Украины.

Резников не уточнил, какие именно возможности он имел в виду, однако сопроводил свою публикацию фотографией цветов ириса в цветах украинского флага, вероятно намекая на возможную передачу Германией Украине новых систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, в первой половине октября Украина получила немецкие комплексы Iris-T. Уже через две недели в ВСУ заявили что немецкие "ирисы" показали100% результат.

Вскоре этом украинские военные сообщили, что нуждаются в дополнительных боеприпасах для IRIS-T.