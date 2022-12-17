ВОЙНА В Украине ВСУ рассказали, чем можно сбивать разведывательные самолеты рф

2022-12-17 22:00

 

Во время сегодняшней массированной атаки по Украине в Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет А-50У.

У Украины нет средств поражения, которые могут поражать такие воздушные цели, как российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом завил пикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что до самолета А-50 тяжело добраться, ведь он летит далеко.

"Их можно было бы сбивать, если бы у нас были самолеты или ЗРК, которые бы по крайней мере отгоняли их подальше от наших границ, в частности тот же Patriot, который мы очень хотим получить", - сказал Игнат.

Напомним, во время сегодняшней массированной атаки по Украине в Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет А-50У.

Радиолокационная станция самолета способна обнаружить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что сегодняшней атакой РФ пыталась истощить украинскую ПВО.

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