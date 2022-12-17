ВОЙНА В Украине роССия пыталась истощить ПВО Украины - Минобороны

2022-12-17 20:00

Враг применил такой максимальный ресурс, который у него возможен сейчас, отметила Наталия Гуменюк.

Российские агрессоры попытались истощить украинскую ПВО во время массированной ракетной атаки в пятницу, 16 декабря. Об этом сказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вчерашний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону. Была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс свой, который возможен сейчас", – рассказала Гуменюк.

Напомним, что сегодня россияне выпустили 76 ракет разных типов, из которых 60 были уничтожены. При этом на Киев было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей сбили.

Тем не менее, атака страны-агрессора привела к существенным повреждениям на объектах энергосистемы в целом ряде регионов.

Компания Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Начались аварийные отключения света.