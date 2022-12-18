ВОЙНА В Украине Принуждают к переговорам. В Минобороны предупредили о риске повторных обстрелов

2022-12-18 09:00

 

Российская Федерация может прибегнуть к повторным ничтожным массированным обстрелам, чтобы попытаться заставить Украину сесть за стол переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил советник министра обороны Украины Юрий Сак, последние российские обстрелы по территории Украины не являлись неожиданностью, поскольку о них предупреждали в течение нескольких недель.

В то же время Сак не исключает, что жалкая страна может прибегнуть к повторным ударам, поскольку это часть стратегии врага.

"Это была стратегия за последние два месяца. Столкнувшись с поражениями на поле боя, им нужно это компенсировать. Они пытаются создать условия, чтобы заставить Украину к переговорам. Этого не будет. Это не сработает", - отметил советник министра обороны.

По словам Сака, российские обстрелы являются сигналом для Запада о том, что в Киеве нуждается больше систем ПВО, чтобы защитить себя он агрессора.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 16 декабря наше ПВО уничтожило 60 ракет из 76.

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