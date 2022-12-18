ВОЙНА В Украине У Орбана неожиданно заявили, что Венгрия стремится ускорить членство Украины в ЕС, но сохранить связи с рф

2022-12-18 14:00

Венгрия выступает за ускорение интеграции Украины в Европейский Союз. При этом она хочет сохранить тесные связи со страной-террористкой Россией.

Об этом заявил главный советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, сообщает Bloomberg. "Позиция Венгрии базируется на идее связи. Так что мы не должны отделять нас друг от друга", – сказал он.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, страна на этой неделе заблокировала добавление нескольких российских чиновников в санкционный список ЕС из-за ее вторжения в Украину.

Премьер-министр Орбан ранее призвал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов для того, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем любой другой партнер ЕС.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) официально предложила приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза (финансирование RRF). Причиной стало то, что правительство Виктора Орбана и парламент страны должны провести 17 реформ до 19 ноября, но не провели.

Об этом говорится в сообщении ЕК. Реформы касаются, в частности, борьбы с коррупцией, судебными процессами и верховенством права.

Окончательное решение о приостановлении выплат Венгрии может принять Совет ЕС. Голосование должно состояться до 19 декабря, подчеркнули в Еврокомиссии.

"Венгрия обязалась принять 17 мер по исправлению положения вместе с другими реформами верховенства права... как четко определенный список из 27 "супервех". Это означает, что никакие платежи в рамках RRF невозможны до тех пор, пока Венгрия не внедрит все эти 27" супервех", – заявила Еврокомиссия.