ВОЙНА В Украине Графики отключений электроэнергии в Киеве не действуют - в Yasno пояснили, почему и когда ситуация изменится

2022-12-19 10:26

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, самые больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах. Об этом рассказал гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Ситуация остается сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации. Я писал, что мы уже это все несколько раз проходили и вы знаете чего ожидать. Ошибся. Судя по количеству адресов в комментариях и звонков на линии. Пока графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше", - заявил он.

По его словам, энергетики на всех звеньях работают, восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания.

Напомним, в конце прошлой недели рашисты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Укрэнерго подтвердили, что энергосистема страны имеет значительный дефицит электроэнергии из-за последствий ракетных атак врага.

"Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.