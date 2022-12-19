ВОЙНА В Украине Юрий Васьков хочет отбелить дело Кристины Король с моряками

2022-12-19 11:18

Замминистра инфраструктуры Юрий Васьков сейчас ищет все способы, чтобы отмазать коррупционное дело главы украинского союза моряков Кристины Король. Об этом сообщает наш источник в Министерстве. Для этого, через коллегу Мустафу Найема, чиновник привлек юридическую компанию Маси Найема, которая пытается повлиять на ход дела.

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036diML5hEYmaUCR42117SXodisNbN5SicR3t3dgWPSM8eJBhyeCvoEEmQYaws25Gwl&id=100000878673787)

Напомним, за 10 месяцев торговли фиктивными справками, многим удалось избежать призыва, а группировка заработала полмиллиона долларов. Наш источник сообщает, как и все морские схематозы, так и торговля справками осуществлялась благодаря Юрию Васькову. Под лозунгами защиты прав моряков, одесская группировка занималась настоящим вымогательством, о котором чиновник был в курсе. За поддельные документы Король брала с моряков от 7-8К$.

Команда Король дала показания и у Васькова появились основания беспокоится. Одна за всех девушка не сядет. А если пойдет на работу со следствием, сядет не только Васьков. (https://t.me/c/1471893534/26748)