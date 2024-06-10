Политика Мустафа Найем уходит с должности главы Госгентства восстановления инфраструктуры - стала известна причина

2024-06-10 15:39

Один из организаторов и лидеров Евромайдана Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 10 июня.

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он.

По словам Найема, начиная с ноября прошлого года команда агентства якобы "начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий".

Он поделился, что сегодня написал заявление об увольнении и простился с командой Агентства и руководителями Служб восстановления в регионах.

"Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о моем увольнении и передам дела преемникам", - добавил Найем.

Также он перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам "с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, которые принимались Агентством".

"В настоящее время вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", - заверил Найем.