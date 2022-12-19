ВОЙНА В Украине МВД озвучило последствия атаки дронов на Киевщину

2022-12-19 17:00

Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели полицейские в двух районах Киевской области.

В результате атаки вражеских беспилотников в Киевской области пострадали три человека, повреждены девять жилых домов. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции региона Андрей Небитов в Telegramв понедельник, 19 декабря.

"Трое пострадавших, по меньшей мере, девять поврежденных домов уже на Киевщине в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов. Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели наши полицейские в двух районах области", – написал Небитов.

По его словам, правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, ночью в понедельник Киев и Киевская область подверглись атакам дронов российских агрессоров. Киев атаковали 23 беспилотника Shahed. Силы обороны уничтожили 18 из них.

При этом в столице был поврежден объект критической инфраструктуры и возник пожар. Также обломки дронов повредили одну жилую многоэтажку в Шевченковском районе и проезжую часть в Соломенском районе.