ВОЙНА В Украине фото Готовятся к уличным боям: оккупанты укрепляют Мелитополь «зубами дракона»

2022-12-19 20:00

 

Городской голова Мелитополя Иван Фёдоров заявил, что оккупационные войска занимаются укреплением города, так как готовятся к наступлению ВСУ. На улицах в центре Мелитополя устанавливают бетонные сооружения — «зубы дракона».

Об этом Иван Федоров написал в Telegram.

«Оккупанты, к чему готовитесь? В самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы», — говорится в сообщении.

Как отметил Фёдоров, оккупанты уже готовятся к уличным боям, расставляя «зубы дракона» ближе к гражданским — посреди центральных улиц и жилых кварталов.

По словам мэра, опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать российским военным, что бетонные «лего» им не помогут, а лишь помешают самим оккупантам бежать.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что оккупированный Мелитополь стал для российских захватчиков логистическим и административным «центром» юга Украины.

Также, городской голова Мелитополя Иван Фёдоров считает, украинские защитники после Херсона освободят Мелитополь и район. Хотя оккупанты и коллаборанты твердят, что город сдавать не будут, так как нужен сухопутный путь в оккупированный Крым. Но в их пропаганду после Херсона местные жители не верят.

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