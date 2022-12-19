Мир фото роССия и Китай проведут совместные военно-морские учения: стали известны подробности

2022-12-19 20:30

Россия и Китай запланировали совместные военно-морские учения с 21 по 27 декабря. Они будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Такие учения страны проводят ежегодно с 2012 года.

Основной их целью назвали "укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В России заявили, что в учениях примут участие четыре ее корабля, в том числе ракетный крейсер "Варяг", и шесть китайских кораблей, а также самолеты и вертолеты с обеих сторон.

Российские корабли уже вышли из дальневосточного порта Владивосток.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Россия активно пыталась укрепить связи с Китаем и создать антизападный союз. В Китае же продолжают придерживаться неоднозначно позиции.

Официальный Пекин часто выступает на стороне России, в частности в институциях ООН, однако он настаивает и на сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.