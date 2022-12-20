ВОЙНА В Украине Пока не наступит мир: Финляндия готовит новую помощь Украине

2022-12-20 19:00

Президент Финляндии Сауле Ниинисте заявил, что для Украины готовится новый пакет военной помощи. Он подчеркнул, что поддержка Киева будет продолжаться, пока не наступит мир.

Об этом сообщает финское издание Yle.

На рижской встрече лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), президент Финляндии Сауле Ниинисте анонсировал подготовку следующего пакета военной помощи для Украины.

Он подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает. При этом глава Финляндии отметил, что сложно предположить, когда такой мир может наступить.

«Сегодня (19 декабря — «Флот 2017») среди лидеров «Объединенных экспедиционных сил» мы обсудили нашу твердую поддержку Украины, а также пути улучшения безопасности в Северной Европе и регионе Балтийского моря», — говорится в сообщении Ниинисте в Twitter.