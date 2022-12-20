ВОЙНА В Украине Военным путем и не только: в США считают, что Украина сможет вернуть Крым

2022-12-20 17:00

Украина обладает достаточным военным потенциалом, чтобы освободить Крым, сказал представитель Белого дома членам Конгресса, добавив, что некоторые чиновники опасаются реакции россии, в частности, применения ядерного оружия.

Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с обсуждениями.

Представитель Белого дома отметил, что Украина в ближайшее время не собирается возвращать Крым, видимо, сосредоточившись на других оккупированных территориях. Однако он признал, что Украина проявляла стойкость и настойчивость на протяжении всей войны в этом вопросе.

Главная проблема, заключается в том, что реальная угроза российскому контролю над Крымом может подтолкнуть путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного оружия, заявили NBC один бывший и два нынешних чиновника.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил, что сомневается в возможности освобождения Крыма военными методами.

Тем не менее официальный представитель администрации Белого дома сказал, что ВСУ «продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя».

В начале декабря беспилотники атаковали аэродром и авиабазу россии в Саратовской и Рязанской области. Они сумели повредить два самолета. В результате нападения погибли трое российских солдат. Позже еще один дрон ударил по аэродрому в Курской области. россия обвинила в атаке Украину, но Киев официально это не признал.

Ранее источник издания Times в Пентагоне сообщил, что США перестали сдерживать Киев от ударов по территории россии. Такое решение было принято из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны москвы. Администрация Байдена сейчас решает, отправлять ли в Украину более мощное вооружении, такое как ракетные системы ATACMS и танки, о которых администрация Зелинского просит уже давно, пишет NBC.