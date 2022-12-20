ВОЙНА В Украине США планируют выделить около 45 млрд долларов Украине и союзникам по НАТО

2022-12-20 19:30

В Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году.

"В законопроект включено 44,9 млрд долларов дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО", - пишут СМИ.

Так, лидеры Сената и Палаты представителей планируют принять законопроект и направить его президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

Как отмечает издание, демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Впрочем, как стало известно, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, он составит 858 млрд долларов, что превышает прошлогодний, сума которого 740 млрд долларов.

Напомним, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Добавим, что США до сих пор не передали ни одной военной помощи Украине по ленд-лизу, но Вашингтон предоставляет Украине вооружение по другим программам.