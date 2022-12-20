ВОЙНА В Украине Почему Запад колеблется с поставкой Украине систем ПВО Patriot: объяснение эксперта

2022-12-20 20:00

Эксперт уверен, что вскоре Украина получит хотя бы один дивизион этой системы.

Запад до сих пор не предоставил Украине столь крайне необходимые для защиты нашего неба системы ПВО Patriot, ведь до сих пор учитывает голос российской пропаганды.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, передает FREEДОМ.

"Логика наших западных партнеров основывается в определенной степени на неадекватных нарративах, продвигаемых российской пропагандой. Мол, каждый раз поставка современного высокотехнологичного вооружения странами, не входящими в Североатлантический альянс, приведет к эскалации конфликта", — отметил эксперт.

По его словам, говорить об эскалации конфликта сейчас – нерационально и нелогично, ведь РФ и так использует весь спектр вооружений при ударах по Украине.

Селезнев отметил, что такое поведение Запада уже привычно для Украины: сначала международные партнеры выступают против поставок определенных видов оружия, как это было с артиллерией, затем ВСУ их все же получает и использует максимально эффективно.

"Думаю, что и с "Патриотами" сложится именно такая ситуация, и в перспективе мы, по меньшей мере, один дивизион этой системы противовоздушной обороны получим. А значит, небо над Украиной, по крайней мере, на одном из участков будет прикрыто надежно", — сказал эксперт.

Что известно о передаче Украине системы Patriot

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что лично ведет переговоры с Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский считает угрозы российских политиков из-за системы Patriot для Украины смешными.

По информации американских СМИ, администрация президента Джо Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

Как пишет издание Politico, США рассматривают возможность расширения военной поддержки Украины из-за угрозы повторного нападения России на Киев.