ВОЙНА В Украине Кулеба назвал объем полученной энергопомощи

2022-12-20 22:00

МИД активно взаимодействует с Минэнерго, Укрэнерго и другими профильными ведомствами, отметил Дмитрий Кулеба.

Украина получила от партнеров около 1 тыс. трансформаторов различной мощности, более 100 автотрансформаторов и около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 20 декабря.

По его словам, МИД по поручению президента Владимира Зеленского и при взаимодействии с Минэнерго, Укрэнерго и другими профильными ведомствами продолжает активно привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы.

"По состоянию на сегодня привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов различной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5000 бензиновых и дизельных генераторов мощности до 100 киловатт, почти 500 генераторов большей мощности, почти 5000 километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети, сотни тепловых пушек и обогревателей", – сказал Кулеба.

Он отметил, что МИД продолжает работать с партнерами над привлечением еще большего количества помощи, а координацию процесса осуществляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы получили новое ориентирование "где у кого что есть" и что нужно привезти в Украину. И уже работаем над этой новой партией помощи", – добавил Кулеба.

Напомним, Россия нанесла уже девять массированных ракетных ударов по Украине. Обстрелам подвергаются объекты инфраструктуры, после чего во многих регионах возникают проблемы со светом, тепло- и водоснабжением.