Леди
Контакты
О нас
Главная
Блоги
ВОЙНА В Украине
Политика
Фото-видео
Курьезы
Мир
Экономика
Спорт
Коронавирус
Главная
ВОЙНА В Украине
ВОЙНА В Украине
Деньги, жилье и домашние животные - что теряют украинцы из-за войны
2022-12-21 14:01
Третина українців втратила майно внаслідок війни.
Еще по теме
видео
Німеччина готує для України передачу 155-мм самохідних артустановок RCH 155
2022-12-21 11:30
Умов для дипломатичного врегулювання війни в Україні немає, - Генсек НАТО Єнс Столтенберг
2022-12-16 17:32
Атаки ворога з боку білорусі зараз не буде, - голова ГУР Міноборони Кирило Буданов
2022-12-12 10:26
Українська армія набагато краще підготовлена до війни взимку, ніж ворог, – голова Пентагону Ллойд Остін
2022-11-24 08:26
Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"
Деньги, жилье и домашние животные - что теряют украинцы из-за войны
2022-12-21 14:01
Вражеская армия готовит резервы для нового наступления в Украине, — Алексей Арестович
2022-12-21 13:29
Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет
2022-12-21 12:32
В ЦАХАЛ розвіяли головний міф про ракети рф
2022-12-21 12:06
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"
ВОЙНА В Украине
Деньги, жилье и домашние животные - что теряют украинцы из-за войны
2022-12-21 14:01
Вражеская армия готовит резервы для нового наступления в Украине, — Алексей Арестович
2022-12-21 13:29
Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет
2022-12-21 12:32
В ЦАХАЛ розвіяли головний міф про ракети рф
2022-12-21 12:06