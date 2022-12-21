ВОЙНА В Украине Деньги, жилье и домашние животные - что теряют украинцы из-за войны

2022-12-21 14:01

Третина українців втратила майно внаслідок війни.

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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Деньги, жилье и домашние животные - что теряют украинцы из-за войны 2022-12-21 14:01
Вражеская армия готовит резервы для нового наступления в Украине, — Алексей Арестович 2022-12-21 13:29
Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет 2022-12-21 12:32
В ЦАХАЛ розвіяли головний міф про ракети рф 2022-12-21 12:06