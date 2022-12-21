ВОЙНА В Украине У Байдена подтвердили, что Украина получит батарею систем Patriot

2022-12-21 17:00

Украинские военные будут обучать работе с системой в третьей стране.

В Белом доме подтвердили, что сегодня президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, в которую войдет батарея систем Patriot.

Как отмечается на сайте Белого дома, во время брифинга старший чиновник администрации Байдена сообщил, что новый пакет помощи США объявят в день визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится уже сегодня.

"Президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на почти 2 миллиарда долларов. Он будет содержать очень важную новую позицию: батарею систем Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины. Мы будем учить украинских военных, как управлять батареей Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время", - отметил старший чиновник администрации Байдена.

Patriot для Украины: что известно

В информационном пространстве уже несколько недель подряд распространяется информация о том, что США готовят к передаче Украине системы ПВО Patriot. До сегодняшнего эту информацию официально не подтверждали.

Вчера ряд американских СМИ сообщил, что в среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. Внезапная поездка будет совпадать с намерением администрации Байдена отправить новый пакет помощи в Украину, в который войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.

Сегодня The Associated Press сообщило, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдут системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

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