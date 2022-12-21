ВОЙНА В Украине Встретится с Байденом и выступит в Конгрессе: Зеленский поехал в США

2022-12-21 16:00

Это первый выезд президента за пределы Украины после начала полномасштабной войны 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США.

Об этом сообщил сам украинский лидер в Твиттере.

В Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

"Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", — написал Зеленский.

Кроме того, поездку Зеленского и встречу с Байденом подтвердил Белый дом. В Вашингтоне уточнили, что американский и украинский лидеры обсудили этот рабочий визит, общаясь по телефону 11 декабря.

Официально Штаты пригласили Владимира Зеленского приехать в Вашингтон 14 декабря. Украинская сторона официально приняла приглашение 16 декабря, а затем окончательно подтвердила визит 18 декабря.

По данным Белого дома, президент Байден поначалу примет президента Зеленского для двусторонних встреч. Будет пресс-конференция, а затем - выступление президента Зеленского на совместной сессии Конгресса, который продемонстрирует мощную двухпартийную поддержку Украины.

В ходе встречи Байден планирует обсудить с Зеленским дальнейшие действия на фронте, возможности и учения, которые США и союзники будут продолжать оказывать Украине, санкции и экспортный контроль, а также помощь в экономическом и энергетическом секторах.

Это первая поездка президента за пределы Украины после начала полномасштабной войны 24 февраля. Кроме того, еще вчера, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Бахмуте.

Поездка Зеленского в США

В ночь на 21 декабря 2022 года американские СМИ начали сообщать о визите Зеленского в США. Американские журналисты писали, что президент Украины выступит перед Конгрессом и пообщается с лидером американской нации Джо Байденом.

Согласно информации источников американских СМИ, президент Украины Зеленский планирует посетить Капитолийский холм.

До утра 21 декабря визит не был официально подтвержден, поскольку это зависит от безопасности.

Как писало CNN, визит в Белый дом, который будет проходить в жестком режиме. Во время визита Байден объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи по безопасности в размере 1,8 миллиарда долларов, — сообщил CNN один из американских чиновников.

Кроме того, по данным CNN, визит президента, якобы, будет совпадать с намерением американской администрации прислать Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot, согласно информации от двух источников, знакомых с текущим планированием.

Как стало известно ранее, в госбюджет Украины поступило 2 млрд дол. грантовых средств США из Целевого фонда Всемирного банка.