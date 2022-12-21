ВОЙНА В Украине "Мало им точно не будет": Данилов прогнозирует больше "бавовны" в роССии

2022-12-21 19:30



По словам Данилова, "хлопков" будет с каждым днем все больше и больше.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что количество "бавовны" в России продолжит расти. По его словам, это происходит из-за политики агрессора в отношении цивилизованного мира.

Комментируя взрывы на территории РФ в эфире национального телемарафона, Данилов отметил, что если Россия продолжит проводить такую политику, как сейчас, то ее ждет еще много "хлопков".

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать, и ее будет с каждым днем все больше и больше. И ничего тут удивительного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо вести себя в отношении цивилизованного общества, и все у вас будет хорошо. А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то, поверьте, будет взрываться не только там, а еще и много в других городах. И, как говорится, мало им не будет точно", – подчеркнул Данилов.

"Бавовна" на территории РФ: последние новости

20 декабря в городе Шебекино Белгородской области РФ произошел "хлопок". Местные власти заявили об обстреле, а россияне жаловались на отсутствие света и воды.

18 декабря губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил о якобы гибели одного человека из-за "бавовны". Чиновник утверждает, что из-за "прилета" разрушена птицефабрика.

Несколькими днями ранее новая "бавовна" случилась в Иркутской области. Российские СМИ подтвердили, что взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске, который является крупнейшим НПЗ в Восточной Сибири. Огонь охватил 2 тысячи 500 квадратных метров.