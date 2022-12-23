ВОЙНА В Украине США обнародовали новый список военной помощи почти на $2 млрд - Украина получит батарею «Patriot»

2022-12-23 10:27

Список військової допомоги виділений із запасів Пентагону ($1 млрд):

  • Батарея «Patriot» і боєприпаси до неї;
  • Боєприпаси до HIMARS
  • 500 артилерійських снарядів 155мм із точним наведенням;
  • 30 різнокаліберних мінометних систем й 10.000 снарядів до них;
  • 37 Cougar MRAP;
  • 120 автомобілів HMMWV;
  • 2.700 гранатометів і стрілецька зброя;
  • Неназвана кількість HARM та JADM;
  • Протипіхотні міни, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку та бронежилети.

Список військової допомоги наданої за програмою USAI ($800 млн):

  • 45.000 152мм артилерійських снарядів;
  • 20.000 122мм артилерійських снарядів;
  • 50.000 122мм реактивних снарядів до систем БМ-21 "Град";
  • 100.000 125мм танкових боєприпасів;
  • Термінали та послуги SATCOM;
  • Фінансування навчання та технічного обслуговування.
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2022-12-23 10:27
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ВОЙНА В Украине

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Ворог може спробувати захопити Рівненську АЕС під час нового наступу, - генерал-майор запасу СБУ 2022-12-23 12:29
КАРТА Беларусь ограничила доступ в три граничащих с Украиной района Гомельской области - что происходит 2022-12-23 11:34
США обнародовали новый список военной помощи почти на $2 млрд - Украина получит батарею «Patriot» 2022-12-23 10:27