США обнародовали новый список военной помощи почти на $2 млрд - Украина получит батарею «Patriot»
2022-12-23 10:27
Список військової допомоги виділений із запасів Пентагону ($1 млрд):
- Батарея «Patriot» і боєприпаси до неї;
- Боєприпаси до HIMARS
- 500 артилерійських снарядів 155мм із точним наведенням;
- 30 різнокаліберних мінометних систем й 10.000 снарядів до них;
- 37 Cougar MRAP;
- 120 автомобілів HMMWV;
- 2.700 гранатометів і стрілецька зброя;
- Неназвана кількість HARM та JADM;
- Протипіхотні міни, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку та бронежилети.
Список військової допомоги наданої за програмою USAI ($800 млн):
- 45.000 152мм артилерійських снарядів;
- 20.000 122мм артилерійських снарядів;
- 50.000 122мм реактивних снарядів до систем БМ-21 "Град";
- 100.000 125мм танкових боєприпасів;
- Термінали та послуги SATCOM;
- Фінансування навчання та технічного обслуговування.