ВОЙНА В Украине Франція поставила Києву системи ППО Crotale та планує доставити нову партію зброї, — президент Макрон

2022-12-23 16:31

Франція поставила Києву системи ППО Crotale, планує на початку наступного року доставити нову партію зброї, — президент Макрон.

Серед поставок в наступному році очікуються і САУ Caesar.

Crotale NG - це доволі ефективний ЗРК малої дальності дії розробки кінця 80-х початку 90-х років, який належить до армійського засобу ППО і за час свого існування проходив оновлення.

Цей комплекс має "морське коріння" та серійно встановлюється на фрегати типу La Fayette, а у сухопутній версії на рухоме шасі або на причіпній платформі.

Дальність знищення цілей становить до 10 км, висота ураження цілей до 6 км.