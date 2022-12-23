ВОЙНА В Украине документ Братанская разведка пояснила, зачем враг обстреливает Украину болванками от "ядерных" ракет

2022-12-23 18:28

По данным британской разведки, рф действительно снимает ядерные боеголовки со стареющих крылатых ядерных ракет и обстреливает Украину ракетами без боевой части.

В разведке считают, что россия таким образом пытается отвлечь украинскую ПВО.

"россия почти наверняка считает, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения россии, эта импровизация отмечает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в Минобороны Британии.

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КАРТА Так могут выглядеть зоны покрытия ПВО, когда Украина получит обещанные средства ПВО 2022-12-23 17:32