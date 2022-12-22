ВОЙНА В Украине У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине путем переговоров – WP

2022-12-22 19:00

Соединенные Штаты имеют три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, два пункта, которые предусматривают частичную потерю территории, категорически отверг президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Washington Post

Дословно: "Существует три различные модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена - ред.).

Одна из них, которая является частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, которые они захватили в 2014 году.

Второй уровень - это отвод войск на линии 2014 года.

Третий уровень вывода войск включительно с Донбассом, но не Крымом.

Последние два варианта Зеленский четко дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отойдут со всей оккупированной территории".

Детали: Высокопоставленный чиновник США рассказал, что во время личной встречи Байден хотел услышать "текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть", но признал, что "это своего рода академическая дискуссия на данный момент", поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре.

"Россия пытается выиграть время" после того, как она не смогла противостоять украинским контрнаступлениям.

Несмотря на внутренние споры в Кремле относительно тактики, американские официальные лица заявили, что Москва не имеет серьезных предложений по выводу своих войск и стремления к миру.

В то же время, на фоне демонстрации единства Зеленский и Байден расходятся во взглядах на некоторые военные потребности Украины.

В частности, украинский президент и его советники продолжают настаивать на предоставлении Вашингтоном современного вооружения.

Комментируя визит Зеленского, высокопоставленный чиновник администрации США отметил, что было важно, чтобы украинский президент использовал свою "личную харизму", чтобы убедить законодателей США "в том, что это действительно борьба за демократию".

Для самого Зеленского цель была сосредоточена на призывах о предоставлении более мощного вооружения для усиления способности Украины начать крупные наступательные операции против укрепленных российских сил в следующем году.

Однако было мало признаков того, что ему это удалось, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Представители американского оборонного ведомства заявили, что Украина уже имеет достаточно танков, а американские Abrams слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.

На вопрос о ракетах, которые позволят украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое оружие может разрушить единство НАТО в поддержке Украины.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Бандена рассказал, что Вашингтон хотел бы "обсудить, как (Зеленский) думает о дипломатии. Где он находится, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в самой сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров".

Чиновник повторил давнюю позицию администрации США, что "не нам описывать, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начаться, или какими должны быть ее красные линии", решения, которые должна принимать Украина.