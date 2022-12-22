ВОЙНА В Украине Россия вероятно массово выпустит ракеты по Украине 22 или 23 декабря - источники

2022-12-22 20:00

Россия вероятно прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины 22 или 23 декабря.

Источники: собеседники УП в разведке

Детали: Источники в разведке указывают, что Россия привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более.

Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.

Как рассказали в разведке, Россия готовится использовать не менее четырех "Искандеров", от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Также, по имеющейся информации, Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.

Предыстория: Предыдущий массированный ракетный обстрел Россия совершила 16 декабря. Тогда оккупанты выпустили 74 ракеты.