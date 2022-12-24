ВОЙНА В Украине путин, наконец, назвал войну войной. Теперь пора выводить войска, - Госдепартамент США

2022-12-24 18:00

Государственный департамент США прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, впервые с начала полномасштабного вторжения назвал события в Украине "войной", а не "специальной военной операцией".

Об этом сообщает "Украинская правда".

"С 24 февраля Соединенные Штаты и остальной мир знали, что "специальная военная операция" Путина была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она является", - говорится в комментарии представителя Госдепа.

"Как следующий шаг в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины", - добавил он.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, независимо от слов, которые использует Путин, "агрессия России против своего суверенного соседа привела к смертям, разрушениям и перемещениям людей".

"Народ Украины, без сомнения, вряд ли утешает то, что Путин констатирует очевидное - так же как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники погибли, ведя войну с Путиным", - добавил представитель Государственного департамента.

Напомним, 22 декабря во время общения с прессой Путин впервые публично употребил по поводу событий в Украине слово "война". Он также заявил, что якобы стремится как можно скорее закончить ее, но хочет избежать больших потерь.

В России предусмотрена уголовная ответственность за "публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ", к которым относят также употребление слова "война" на обозначение российской агрессии в Украине.