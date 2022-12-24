ВОЙНА В Украине Разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси нет, - Буданов

2022-12-24 19:00

 

Пока нет разведданных о неизбежной угрозе вторжения из Беларуси, хотя полностью такую возможность исключать нельзя. Пока что армия РФ пытается держать в напряжении украинские войска у северной границы.

Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times.

По его словам, Россия с помощью активности в Беларуси пытается убедить Украину держать войска на севере. Например, РФ устраивает "карусели" – возит солдат на поезде в сторону украинской границы, а затем увозит их обратно.

"Все это – элементы кампаний по дезинформации", – считает глава ГУР.

Долгосрочные риски сохраняются, признал Буданов. Однако никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу.

По его словам, российские войска не выстроены в штурмовые порядки. Мобилизованные проходят обучение в Беларуси перед отправкой на Донбасс, но на учебных полигонах не хватает исправной техники для атаки.

Угроза вторжения с севера не является неизбежной, хотя ее и нельзя исключать, отметил глава ГУР.

"Было бы неправильно сбрасывать со счетов такую возможность. Но также неправильно говорить, что у нас есть какие-либо данные, подтверждающие ее существование", – сказал Буданов.

Также не означают подготовку к вторжению обстрелы приграничья Харьковской и Сумской областей, сказал начальник разведки. Российские войска здесь также не выстроены в атакующие порядки – и это не делается за день.

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