ВОЙНА В Украине По пути США: Германия решит, какие системы ПВО может передать Украине

2022-12-24 22:00

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Федеральное правительство Германии изучает вопрос увеличения поставок вооружения Украине для защиты от российских воздушных атак. Берлин намерен последовать примеру США, обещавших передать ВСУ зенитные комплексы ПВО Patriot.

Об этом сообщает RND.

«При поставке Patriot мы также снова посмотрим, что еще мы можем передать, потому что мы знаем, что эти системы противовоздушной обороны спасают жизнь», — заявила глава МИД ФРГ после встречи с коллегой из Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине.

Так Анналена Бербок отреагировала на обещание президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать в рамках помощи системы ПВО Patriot.

Бундесвер также имеет это оборонное оружие и только недавно заверил Варшаву, что в Польше будут развернуты три системы. Но для Украины они недоступны.

Тем не менее, Германия осуществила поставки в Украину других типов зенитного оружия. Речь идет о системе Iris-T, которая может защитить целый город от воздушных атак, и 30 зенитных танков типа Gepard. Также ФРГ планирует передать еще три едлиницы Iris-T и семь Gepard.

На данный момент, помощь Германии Украине оружием и военной техникой превысила 2 миллиардов евро

Напомним, Германия передает Украине новый пакет военной помощи. Он включает поставки из запасов Бундесвера и от немецкой промышленности, финансируемых на средства так называемого Ertüchtigungshilfe федерального правительства. Но канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что в одностороннем порядке ФРГ передавать вооружение западного образца Украине не будет, это касается и танков.