ВОЙНА В Украине Потери роССии в Украине "перешагнули" 102 тысячи солдат, - Генштаб

2022-12-25 13:00

 

По данным на утро воскресенья, 25 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102050 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 102 050 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3011 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6010 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1991 (+3) ед,
  • РСЗО - 418 (+0) ед,
  • средств ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+0),
  • крылатых ракет – 653 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4635 (+8) ед,
  • специальной техники - 178 (+0).
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Потери роССии в Украине "перешагнули" 102 тысячи солдат, - Генштаб 2022-12-25 13:00