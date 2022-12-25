Потери роССии в Украине "перешагнули" 102 тысячи солдат, - Генштаб
2022-12-25 13:00
По данным на утро воскресенья, 25 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102050 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 102 050 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3011 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6010 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1991 (+3) ед,
- РСЗО - 418 (+0) ед,
- средств ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+0),
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4635 (+8) ед,
- специальной техники - 178 (+0).