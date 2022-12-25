ВОЙНА В Украине В Германии сообщили о новой военной помощи Украине

2022-12-25 20:00

 

Германия передала Украине тринадцатую ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2. Кроме того, готовятся к отправке 50 полевых обогревателей.

За последнюю неделю Германия передала Украине уже тринадцатую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, говорится на сайте немецкого правительства.

Всего от Германии Украина получила уже 13 Bergerpanzer 2 и 78 машин пограничной службы.

Кроме этого, Берлин передал Украине одну карету скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 6) и готовит к передаче 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Bergepanzer 2 (BPz-2) - немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на танковом шасси Leopard 1. Основным предназначением машины является обеспечивать мобильность бронетанковых подразделений, эвакуацию поврежденной техники, оказание помощи при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и/ или башни.

Ранее сообщалось, что в правительстве Германии изучают возможность нарастить поставки оружия Украине после того, как США решили поставить Киеву комплексы ПВО Patriot. 

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