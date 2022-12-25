ВОЙНА В Украине Что категорически нельзя вешать на елку на Новый год 2023

2022-12-25 19:00

В канун рождественско-новогодних праздников в домах украинцев появляется неизменный атрибут – украшенная елка.

И хотя из-за полномасштабной войны не все в этом году будут устраивать пышные празднования, не лишним будет узнать, какие игрушки лучше не вешать на елку.

2023 год – год Черного Водяного Кролика. Согласно китайскому гороскопу это очень спокойный знак. Поэтому лучше выбрать нежную пастельную цветовую гамму.

Без красного

От яркого красного или оранжевого цвета в Новогоднюю ночь-2023 советуют отказаться. А вот голубые, синие, белые оттенки принесут в ваш дом удачу. В этом году выберите холодные цвета для елочных игрушек и украшения дома. Кролику это точно понравится.

Анималистические фигурки

Если в вашем запасе игрушек за прошлые годы накопилось много фигурок животных, следует быть осмотрительными, прежде чем украшать ими елку. Не используйте украшения с лисичками или волками. Это касается всех хищников, которые являются врагами кроликов в природной среде.

Дерево вместо пластика

Кролик любит природу. Один из основных советов астрологов – отказаться от вопиющих цветов и пластика. Деревянные или даже бумажные игрушки создадут особую атмосферу уюта и тепла. К тому же, такие игрушки экологичны и неаллергенны.

Осторожно со стеклом

Стеклянные игрушки также нежелательны на елке-2023. Этот хрупкий и ломкий материал не сочетается с символом будущего года. Кроме того, стеклянные игрушки опасны, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Поэтому по возможности остановите выбор елочных украшений на более естественных вариантах.

Старые гирлянды

Здесь дело прежде всего в элементарных мерах безопасности. Старые и частично перегоревшие гирлянды следует сразу выбросить. Особенно в военных условиях постоянных отключений электроэнергии, когда в сети происходят перепады напряжения. Вообще лучше купить гирлянду на батарейках. Она будет создавать праздничную атмосферу вне зависимости от графика отключений.

Старые игрушки

Речь не идет о раритетных красивых украшениях из качественного материала. А вот игрушки с царапинами, трещинами и другими повреждениями советуют выбросить, даже если они вызывают ностальгию и приятные воспоминания о детстве. Или хотя бы не вешать на елку и оставить в ящике как память о прошлых годах. Астрологи, кстати, говорят, что сломанные игрушки приносят в дом отрицательную энергию разрушения.