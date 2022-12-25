ВОЙНА В Украине "Энергетики сделали невозможное": всем районам Киева пообещали Рождество с электричеством

2022-12-25 17:00

 

В воскресенье, 25 декабря, жизням всех районов Киева пообещали электричество. Впрочем, вероятность аварийных отключений существует.

Как сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко, на 100% запитать все районы столицы не получится. Впрочем, электричества хватит всем киевлянам.

"В Киеве сегодня все районы должны быть более менее с электричеством. Не на 100%, но при современных условиях - его должно быть достаточно. По крайней мере энергетики сделали абсолютно невозможное, практически чудо", - написала Емченко.

CEO YASNO Сергей Коваленко также объявил, что на Рождество у киевлян будет больше электричества. Впрочем, он также не исключает аварийных отключений.

"Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этой сумасшедшей ленты. Счастливого Рождества", - написал он.

Ситуация с электричеством

Россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, 19 декабря оккупанты нанесли удары по Киеву беспилотниками Shahed. Враг выпустил по столице 23 дрона, из которых 18 удалось уничтожить.

Сегодня, 24 декабря, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что столица и Киевская область приближаются к плановым отключениям электроэнергии ситуация уже лучше, чем три дня назад.

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