ВОЙНА В Украине ДРГ роССиян пытаются переплыть Днепр под Херсоном – военные

2022-12-26 16:30

 

Силы обороны Украины укрепляют свои позиции вдоль Днепра, чтобы исключить возможность новой атаки на Херсон.

Российские оккупанты предпринимают регулярные попытки переправить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на правый берег Днепра в Херсонской области. Украинские бойцы их уничтожают. Об этом заявил глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"Есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам", – заявил Ерин. 

Он подчеркнул, что украинские силы не дают россиянам закрепиться и развернуть свою деятельность на правом берегу.

При этом Ерин заверил, что ВСУ готовы пресечь возможные попытки врага заново создать плацдарм за Днепром. С этой целью Силы обороны укрепляют собственные позиции и создают минные заграждения вдоль всего берега, где возможна высадка.

Российское отступление из Херсона 

Российские войска зашли в Херсон 2 марта и в течение суток взяли город под свой контроль. После провала планов наступления на Николаев и Кривой Рог оккупанты сохраняли за собой большой плацдарм на правом берегу Днепра.

Об уязвимости плацдарма специалисты говорили еще летом, но лишь после начала украинского контрнаступления на этом направлении у россиян возникли серьезные проблемы с логистикой.

9 ноября российское военное командование заявило о начале отвода войск с плацдарма на правом берегу Днепра. Уже через два дня российских войск в Херсоне не осталось, в город вошли спецподразделения Сил обороны Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Бавовна" в Энгельсе: в результате взрыва могли погибнуть роССийские военные пилоты

2022-12-26 19:30

ВСУ готовы встретить беларусов и роССиян во всеоружии – Сергей Наев

2022-12-25 10:00

Продвижение россиян под Бахмутом замедлилось, у "вагнеровцев" большие потери – ISW

2022-12-25 09:00

Зеленский отреагировал на утренний обстрел Херсона: "Это террор и убийство"

2022-12-24 14:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Будут ли перед Новым годом отменять аварийные отключения света: заявление "Укрэнерго"

2022-12-26 20:00

"Бавовна" в Энгельсе: в результате взрыва могли погибнуть роССийские военные пилоты

2022-12-26 19:30

Зеленский пообщался с премьер-министром Индии: подробности

2022-12-26 19:00

В Минреинтеграции объяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на военный учет

2022-12-26 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Будут ли перед Новым годом отменять аварийные отключения света: заявление "Укрэнерго" 2022-12-26 20:00
"Бавовна" в Энгельсе: в результате взрыва могли погибнуть роССийские военные пилоты 2022-12-26 19:30
Зеленский пообщался с премьер-министром Индии: подробности 2022-12-26 19:00
В Минреинтеграции объяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на военный учет 2022-12-26 18:30