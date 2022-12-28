ВОЙНА В Украине Глава комитета бундестага по обороне раскритиковала медлительность в вопросе поставок вооружений Украине

2022-12-28 13:35

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок вооружений Украине, призвав к долгосрочному и превентивному планированию военной помощи Киеву. Об этом она заявила в интервью изданиям RND.

Отвечая на вопрос о необходимости планировать поставки на несколько месяцев вперед, Штрак-Циммерман назвала такой подход верным. "Это был бы правильный шаг, и мы должны делать это в тесном сотрудничестве с украинской армией и партнерами по НАТО. Россия не перестанет терроризировать Украину. Германия должна разработать сценарий со своими партнерами относительно продолжения поддержки в ближайшие месяцы", - подчеркнула она, призвав не просто реагировать на ситуацию. "Оружие должно доставляться превентивно туда, где уже возникают узкие места", - заявила Штрак-Циммерман.

По ее словам, у Германии нет стратегии. "Это проблема. Всегда откликаться на украинские призывы о помощи - это не долгосрочная стратегия", - заключила она.

Отказ Германии поставлять Украине боевые танки "не только непонятен, но и тревожно недальновиден", заявила Штрак-Циммерман. "Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки. Особенно, когда слышу, что эти поставки означали бы особую провокацию россии. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные установки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Поставка танков сейчас была бы важным дополнением для оттеснения российских сил", - заявила она.

"Кто фантазирует, что таким образом будет пересечена некая красная линия в отношении России, тот рассказывает историю агрессора, а не жертвы", - подчеркнула Штрак-Циммерман, указав, что западный мир "с нетерпением ждет действий от Германии".