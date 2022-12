ВОЙНА В Украине путин не заявлял о готовности к переговорам с Украиной, а дипломатические "маневры" преследуют только одну цель – ISW

2022-12-27 22:00

Глава РФ Владимир Путин не предлагал вести переговоры с Украиной, вопреки некоторым сообщениям в сети. Однако он обеспокоен отсутствием поддержки его войны среди элит и, вероятно, ставит условия для национализации их собственности, а еще это часть его информкампании для введения Запада в заблуждение.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики прокомментировали заявления российского диктатора в телеинтервью росСМИ 25 декабря.

В ход него кремлевский лидер сказал, мол, не считает, что война приближается к "опасной черте", и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, прежде чем заявить, что она "готова вести переговоры со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт".

"Путин прямо не заявил, что Россия готова вести переговоры напрямую с Украиной, вместо этого поддержал свою ложную версию о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические отношения с РФ до вторжения. Обсуждение им переговоров были сосредоточены на мнимых дискуссиях с Западом, а не с Украиной, и отражает его постоянные обвинения в том, что Украина является "просто пешкой Запада" без реального участия", – прокомментировали в ISW.

По мнению экспертов, это заявление главы страны-агрессора не было отклонением от его риторической линии. Путин также выразил убеждение, что РФ "действует в правильном направлении". А это указывает на то, что он не ставил серьезных условий для переговоров и по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели.

"Заявление Путина от 25 декабря является частью информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и заставить Украину пойти на предварительные уступки. Кремль не публиковал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте в отличие от обычной практики, возможно, для того, чтобы способствовать искажению полного выступления, первоначально транслировавшегося на русском языке, и подчеркнуть его расплывчатое заявление о переговорах", – предположили в ISW.

Аналитики считают, что использование Кремлем отрывка интервью в рождественские праздники также может быть ответом на недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США в разгар праздничного сезона. В целом же Москва активизировала эту информационную кампанию в течение всего декабря.

Ранее в ISW отметили, что Путин все еще отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, тем самым указывая на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Киевом. Российский диктатор просто продолжает снимать с себя ответственность за ведение затяжной войны.