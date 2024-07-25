Политика кремль не исключил переговоров с Зеленским

2024-07-25 20:04

С практической точки зрения Россия открыта для достижения своих целей путем переговоров, отметил Дмитрий Песков.

Страна-агрессор Россия может пойти на переговоры с Украиной при власти президента Владимира Зеленьского, "но при определенных условиях". Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 25 июля.

"Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты", – заявил он.



По мнению Пескова, президент Украины вроде бы "потерял легитимность".



"Помимо общей проблемы с легитимностью, есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, все эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще нужно прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения", - заявил Песков, хотя на самом деле запрет действует только на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.



Касаясь темы возможных переговоров с Украиной, представитель Кремля добавил: "Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова Украина, правительство страны, украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов, потому что вы видите, что пока очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно".



Ранее стало известно, что Зеленский не исключает возможности личного общения с Путиным для прекращения войны.



В свою очередь, Кремль заявил, что ждет "конкретных шагов" Украины к диалогу.